Уряд Ірану підтримав криміналізацію насильства проти жінок

Законопроєкт перебував на розгляді з вересня 2019 року.

Іранський уряд 3 січня ухвалив законопроєкт, який криміналізує насильство проти жінок, в тому числі - "поведінку, яка спричиняє фізичну і ментальну шкоду".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Віцепрезидентка Ірану з питань жінок і сім’ї Масуме Ебтекар зазначила, що закон став результатом "сотень годин експертизи".

Законопроєкт перебував на розгляді з вересня 2019 року. Після голосування в парламенті він стане законом.

У грудні правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що даний законопроєкт не відповідає міжнародним стандартам, хоча "має кілька позитивних положень".

"Хоча проєкт закону широко визначає насильство проти жінок і криміналізує різні форми насильства, воно не криміналізує деякі види гендерно обумовленого насильства, такі як зґвалтування в шлюбі та дитячі шлюби", - йдеться в доповіді HRW.

За повідомленнями ЗМІ, законопроєкт передбачає виправні роботи та тюремне ув’язнення для тих, хто становить загрозу фізичній та ментальній безпеці жінок. Він також вимагає створення спеціальної поліції для захисту жінок від насильство.

Нагадаємо, Іран - одна з чотирьох країн, які не ратифікували Конвенцію ООН щодо усунення всіх форм дискримінації жінок. Правозахисники часто критикують Іран за порушення прав жінок, у тому числі за високий рівень домашнього насильства, а також за те, що дівчаток насильно видають заміж у віці 10 років.

У жовтні 2019 року влада Ірану вперше з 1979 року дозволила жінкам відвідати футбольний матч. Жінки були присутні на стадіоні під час поєдинку, в якому збірна їхньої країни зустрілася з командою з Камбоджі. Поєдинок завершився з рахунком 14:0 на користь Ірану.

Перед цим, на початку вересня, іранська вболівальниця Сахар Ходаярі була затримана, коли спробувала потрапити на стадіон в чоловічому одязі. Вона побоювалася, що її посадять, і підпалила себе біля будівлі суду. Приблизно через тиждень вона померла від отриманих опіків.

У 2015 році Іран вперше з 1979 року призначить жінку послом.