Понад 500 вихованців інтернатних закладів Дніпропетровської області після початку повномасштабного вторгнення опинилися в Туреччині — без повноцінної освіти, медичної допомоги та під психологічним тиском "вихователів".

Про це йдеться у звіті моніторингової місії Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, копію якого отримали журналісти "Слідства.Інфо".

11 українських посадовців з Офісу омбудсмена та органів влади Дніпропетровської області у березні 2024 року відвідали готелі у Туреччині, куди було евакуйовано 510 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування. На той момент діти перебували у Туреччині вже два роки та переважно розміщувалося у готелі "Лариса" міста Бельдебі.

"Евакуація у 2022 році відбувалася за погодження Дніпропетровської ОВА та наказами закладів за сприяння Консульства України у місті Анталія та благодійної організації "Благодійний фонд Руслана Шостака", — йдеться у звіті.

У документі також йдеться, що діти проживали у турецьких готелях майже два роки — в умовах ізоляції, під контролем приватного Благодійного фонду Руслана Шостака, який збирав гроші "на забезпечення дітей", але фактично обмежував їхні права.

Моніторинг виявив відсутність системного навчального процесу. Для 200 дітей, які мали продовжувати навчання, у готелі було створено лише один клас на 25 осіб. Решта змушені були навчатися у кімнатах без інтернету та належних умов.

"У більшості кімнат, де навчаються діти, інтернет відсутній. — йдеться у звіті. — Діти, які не мають планшетів, не мають доступу до освіти або навчаються разом з іншими дітьми з одним планшетом або телефоном. При цьому планшет використовується як засіб заохочення супроводжуючими. За погану поведінку або небажання брати участь у компаніях зі збору коштів Фонду, діти можуть бути позбавлені планшета, а разом із тим доступу до освіти".

Представники Фонду Шостака фактично ізолювали дітей від зовнішнього світу. Доступ до них мали лише працівники готелю та представники благодійної організації. Влада Туреччини, Червоний Хрест та ЮНІСЕФ не могли здійснювати нагляд за умовами проживання.

"Працівники Фонду на постійній основі перебували на території готелів із дітьми та допомагали з організацією дозвілля, проводили публічні кампанії збору коштів для допомоги евакуйованим у Туреччину дітям, — зазначено у звіті. — Представники Фонду та супроводжуючі особи дітей перестали надавати необхідну інформацію (органам влади Туреччини, представництву Червоного Хреста, ЮНІСЕФ, — ред.), обмежили доступ психологів та соціальних працівників до неповнолітніх, а також припинили вивозити їх на медичний огляд і майже повністю обмежили будь-яку медичну допомогу дітям. Фонд наполягав, що не потребує додаткової підтримки, адже на регулярній основі здійснював заходи зі збору коштів (за участі неповнолітніх різного віку), які зберігав на власних рахунках".

Фонд, згідно зі звітом, регулярно проводив фотосесії та відеозйомки дітей для збірних промокампаній. Тим, хто погоджувався, надавали додаткове харчування та одяг. "Дітей, які відмовлялися від участі, карали та обмежували у доступі до розваг", — зазначено у звіті.

Кілька вихованиць інтернатів, які перебували у евакуації в Туреччині, у інтервʼю журналістам "Слідства.Інфо" підтвердили інформацію про те, що дітей, які не хотіли брати участь у записі промороликів, карали.

У звіті також відзначено, що "застосування фізичного насилля та психологічного тиску з боку супроводжуючих осіб з числа вихователів, а також представників Фонду Шостака носить системний характер".

Офіс омбудсмена зафіксував системне застосування фізичного та психологічного насильства.

Зокрема, вихователь криворізької гімназії Олександр Тітов залучав "старших" дітей для контролю та покарання менших. Сам, за свідченнями неповнолітніх, "бив, залякував та знущався" з підопічних. Він заперечує ці звинувачення, але свідчення дітей та відеоматеріали підтверджують факти насильства.

Вихователі також принижували дітей з інвалідністю — били зарядками для телефонів та мокрим одягом.

"Зі слів українського консула, упродовж останніх двох місяців суттєво зросла кількість запитів з боку представників Фонду щодо допуску на територію готелю сторонніх осіб. Фонд це пояснював потребою "показувати дітей з України" для проведення кампаній зборів коштів, — йдеться у звіті. — Відсутність у Фонду критеріїв відбору персоналу та контролю за їх перебуванням та переміщенням територією готелю призводить до низки суттєвих порушень прав дитини. Персонал щоденно контактує з дітьми та має безперешкодний доступ до місць їх навчання та проживання. Що уможливлює ймовірні сексуальні злочини відносно дітей та застосування до них насилля".

Фото: "Слідство.Інфо"

У звіті зазначено, що через відсутність контролю та передбачених заходів безпеки персонал готелю мав безперешкодний доступ до дітей.

Фото: "Слідство.Інфо"

Це призвело до підтверджених випадків сексуальних стосунків між турецькими працівниками та українськими неповнолітніми. Двоє дівчат народили дітей від співробітників готелю.

Представники моніторингової місії також згадують випадок, коли вихованка інтернату зникла з готелю на дві доби, "через що була проведена пошуково-рятувальна операція із використанням гелікоптера".

"За інформацією дітей, неповнолітня мала статевий контакт із громадянином Росії, вкрала у нього гроші, через що він озброєний шукав її на території готелю", — йдеться у звіті.

Фото: "Слідство.Інфо"

Також йдеться про двох хлопців-підлітків, які втекли з готелю та пограбували місцевий магазин.

Після моніторингової місії прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо неналежного виконання обов’язків з охорони життя і здоров’я дітей. Проте через рік справу закрили — "через брак доказів".

Журналісти "Слідства.Інфо" не змогли знайти жодного посадовця чи вихователя, покараного за порушення прав дітей. Єдиним наслідком стало пониження Олександра Тітова з посади старшого вихователя до вчителя фізкультури в тому самому навчальному закладі.

За проєкт з евакуації Руслан Шостак отримав високу державну нагороду — "Орден за заслуги ІІІ ступеня". Указ про це підписав президент України Володимир Зеленський.

Під час інтервʼю з Русланом Шостаком журналісти навели цитати зі згаданого звіту з проханням до бізнесмена прокоментувати їх. Він заперечував наведені факти.

Представники команди Фонду обіцяли надіслати інші звіти, які спростовують наведене у звіті Офісу омбудсмена. Натомість вони помилково надіслали журналістам документ із планом нейтралізації впливу їхнього розслідування.