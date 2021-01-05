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Путін і Меркель обговорили мінські угоди та нормандський процес

Президент РФ і канцлерка Німеччини провели телефонну розмову.

Путін і Меркель обговорили мінські угоди та нормандський процес
Архів
Фото: EPA/UPG

Президент Російської Федерації Володимир Путін провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

Зазначається, що під час розмови "порушувалися також деякі аспекти внутрішньоукраїнського врегулювання, перш за все в контексті реалізації мінського «комплексу заходів» і домовленостей, досягнутих в ході «нормандських» самітів".

Путін і Меркель також обговорили питання співпраці у боротьбі з пандемією коронавіруса "з акцентом на можливі перспективи спільного виробництва вакцин". 

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що робота в "нормандському форматі" відбувається безупинно, й зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) може відбутися вже в січні 2021 року.

11 вересня 2020 у Берліні пройшли переговори на рівні політичних радників лідерів країн "нормандського формату". Вони тривали 7 годин. Обговорювали стан виконання рішень Паризького саміту, підготовку до чергової зустрічі лідерів, просування роботи в Тристоронній контактній групі, обмін утримуваними особами. 9 грудня Міністерство закордонних справ України закликало РФ вжити всіх належних кроків для продовження роботи задля виконання всіх рішень.

В інтерв’ю The New York Times президент Володимир Зеленський заявив, що посилити переговори в Нормандському форматі міг би президент США Джо Байден.

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