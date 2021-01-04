Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестуванні на допінг
В Росії черговий допінговий скандал: 33 біатлоніста знялися з турніру, коли оголосили про несподіване тестуванні на допінг
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Нацполіція отримала інформацію щодо можливих замовників убивства Шеремета
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
Китай в лидерах, все в онлайн, падение рынка услуг: экономические итоги пандемии
В Японії забитий найповільніший пенальті в історії футболу
В Японії забитий найповільніший пенальті в історії футболу
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
ГоловнаСвіт

В Молдові назвали дату офіційного візиту Маї Санду до України

Склад офіційної делегації Молдови буде оголошений найближчим часом.

В Молдові назвали дату офіційного візиту Маї Санду до України
Майя Санду
Фото: EPA/UPG

Президент Молдови Мая Санду відвідає Україну з офіційним візитом 12 січня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба президента Молдови.

Зазначається, що в Києві запланована офіційна зустріч Маї Санду з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Склад офіційної делегації Молдови буде оголошений найближчим часом.

Нагадаємо, у листопаді переможець виборів президента Молдови Мая Санду повідомила, що після інавгурації перші зустрічі планує провести з президентами Румунії і України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також