В Молдові назвали дату офіційного візиту Маї Санду до України

Президент Молдови Мая Санду відвідає Україну з офіційним візитом 12 січня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба президента Молдови.

Зазначається, що в Києві запланована офіційна зустріч Маї Санду з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

Склад офіційної делегації Молдови буде оголошений найближчим часом.

Нагадаємо, у листопаді переможець виборів президента Молдови Мая Санду повідомила, що після інавгурації перші зустрічі планує провести з президентами Румунії і України.