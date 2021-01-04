Компанія друга Путіна Ротенберга отримала контракт на обслуговування Керченського моста

Компанія "Мостотрест", що належить мільярдерові і близького друга президента Росії Володимира Путіна Аркадію Ротенбергу, отримала контракт на технічне обслуговування залізничної частини Керченського моста.

Про це повідомило видання "МБХ медіа" з посиланням на інформацію, розміщену на порталі держзакупівель

Контракт розрахований на першу половину 2021 року його вартість - 204 млн російських рублів. Інші компанії в тендері не брали участь.

Зазначається, що "Мостотрест" буде проводити огляд і обслуговування підмостової та білямостової зон та берегових укріплень, а також - огляд підводної частини опор.

Нагадаємо, у серпні 2020 року російський видання журналу Forbes назвало сім'ю Ротенбергів найбагатшою у Росії, її статки оцінювалися у 5,45 млрд доларів.

У березні 2014 року США запровадили санкції стосовно членів сім'ї Ротенбергів через з окупацію Криму Росією. У квітні 2014 року Мінфін США також наклав санкції на компанії Ротенбергов. Пізніше санкції були введені і відносно сина Бориса Ротенберга Романа (червень 2016 року) і сина Аркадія Ротенберга Ігоря (квітень 2018 року).

У липні минулого року братів Ротенбергів звинуватили в обході санкцій США за допомогою картин. А в 2018 році "Німецька хвиля" повідомляла про спільне розслідування журналістів SWR і Berliner Zeitung, яке встановило, що російський олігарх Аркадій Ротенберг, який перебуває під санкціями Євросоюзу і США, інвестує у великі об'єкти нерухомості в Німеччині. Вартість його нерухомості оцінили в мільярд євро.