У Болгарії повідомили про побічні ефекти вакцини Pfizer

У Болгарії на 5000 щеплень зафіксували 4 випадки побічних ефектів після початку вакцинації від коронавірусу препаратом компаній Pfizer і BioNTech.

Про це повідомило "Радіо Болгарія".

"Вони проявляються у вигляді болю, запаморочення протягом приблизно 15 хвилин, больових відчуттів у місці уколу і підвищення температури протягом кількох годин, які згодом минули", - заявив керівник Виконавчого агентства з лікарських засобів Болгарії Богдан Кирилов.

Він підтвердив, що при проведенні майже 5000 щеплень було 4 сигнали про побічні реакції.

Нагадаємо, 21 грудня Європейський регулятор схвалив вакцину BioNTech та Pfizer.

27 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочалася масова вакцинація від ковіду.У країнах ЄС мають вакцинувати усе населення – 450 млн осіб.

Євросоюз отримав вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Усього витрати ЄС на закупівлю вакцини мали скласти від 3,1 до 4,65 млрд євро.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка почала вакцинацію від COVID-19. Наразі вакцинували понад 600 тисяч людей.

В Британії попередили про можливі алергічні реакції на вакцину від ковіду. Таких реакцій не було під час клінічних випробувань, оскільки люди з алергією не брали у них участь.