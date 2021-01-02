Мая Санду у січні здійснить офіційний візит до України

Візит стане для президентки Молдови першим із часу обрання.

Новообрана президентка Молдови Мая Санду 12 січня здійснить офіційний візит до України – перший із часу обрання.

Про це йдеться у матеріалі заступника керівника Офісу Президента України, дипломатичного радника Президента Ігоря Жовкви для "Дзеркала тижня".

“Новий рік почнемо з перезавантаження двосторонніх відносин із Молдовою – 12 січня відбудеться офіційний візит до України новообраної президентки Маї Санду, який стане для неї першим із часу обрання”, – йдеться у повідомленні.

Планується також активно взаємодіяти з державами Північної Європи та балтійськими країнами.

“Розраховуємо на плідну співпрацю зі Швецією як Діючим головою ОБСЄ у 2021 році, з Норвегією – як непостійним членом Ради Безпеки ООН у 2021–2022 роках. Зберігатимемо динаміку інтенсивних контактів із Литвою – у 2021 році плануємо проведення Ради президентів України та Литовської Республіки”, – сказав Жовква.

Важливим стратегічним партнером України залишається Польща. “Тут і далі продовжуємо тримати курс, спрямований на майбутнє — розвиток наших міцних економічних, безпекових та політичних відносин”, – додав радник президента.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська дипломатія успішно склала crash-тест і пройшла усі випробування, з якими їй довелося зіткнутися у 2020 році.