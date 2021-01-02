Командування силами надшвидкого реагування НАТО перейшло до Туреччини

Командування Об'єднаною оперативною групою високої готовності (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) НАТО перейшло від Польщі до Туреччини.

Про це повідомили у штаб-квартирі НАТО.

Відтак до складу групи увійдуть 4200 військових з турецької Механізованої піхотної бригади. НАТО отримало новітні зразки турецьких збройних машин, протитанкових ракет і гаубиць.

У групі загалом служитимуть 6400 солдатів, зокрема підрозділи з Албанії, Угорщини, Італії, Латвії, Чорногорії, Польщі, Румунії, Словаччини, Іспанії, Великобританії і США.

Туреччина зробила значні інвестиції у підрозділ, особливо у питаннях логістики та боєприпасів.

Зазначимо, глави держав і урядів країн НАТО вирішили створити групу на саміті в Уельсі в 2014 році у відповідь на війну в Україні і заворушення на Близькому Сході.

Військові повинні бути готовими до передислокації впродовж трьох днів. Особливий склад не може віддалятися від місця служби на велику відстань.

Члени НАТО по черзі очолюють VJTF: Польща – у 2020 році, Німеччина – 2019 році, а Італія мала ротаційний контроль над силами в 2018 році.

Нагадаємо, перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джепарова вважає, що Україна може стати членом НАТО до 2030 року.