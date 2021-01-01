Іран звинуватив Трампа у спробі створити привід для війни

Офіційний Іран стверджує, що розвідка з Іраку вказує на спроби США та президента Дональда Трампа "створити привід для війни"

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у Twitter.

"Замість того, щоб битися з коронавірусом у США, Дональд Трамп та його когорти марно витрачають мільярди на літаки B52 та відправляють армаду в наш регіон. Розвідка з Іраку вказує на спробу сфабрикувати привід для війни", – заявив він.

Міністр додав, що Іран не прагне війни, але буде "відкрито і прямо захищати народ, безпеку та життєво важливі інтереси".

За даними Центрального командування ЗС США, на Близькій Схід перекинули стартегічні бомбардувальники B-52H Stratofortress.

Командувач Центрального командування Збройних сил Штатів Френк МакКензі повідомив, що "ніхто не повинен недооцінювати нашу здатність захищати наші сили або діяти рішуче у відповідь на напад", пише Укрінформ.

Нагадаємо, що Іран та США ворогують вже понад 40 років. За останній час відбулося зразу декілька подій, які ускладнювали і без того напружені відносини між державами. На початку минулого року за наказом Трампа США ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані, згодом був ракетний удар з боку Тегерана по авіабазах США в Іраці.

Докладніше про американсько-іранські відносини читайте в матеріалі LB.ua "Бути чи не бути війні з Іраном?".

У грудні 2020 року США запровадили санкції проти чотирьох компаній з Китаю та ОАЕ. Причиною стало сприяння з їх боку іранській компанії Triliance Petrochemical в експорті іранських нафтохімічних продуктів.

Президентський термін Трампа спливає 20 січня. В Ірані заявляли, що покладають надії на нового президента Джо Байдена і сподіваються, що він "компенсує помилки" Трампа.