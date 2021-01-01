Кулеба привітав нову генеральну секретарку ОБСЄ з вступом на посаду

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав з вступом на посаду генеральну секретарку ОБСЄ Гельгу Шмід.

Він у Twitter подякував їй за підтримку України та спільних досягнень.

"Вдячний за вашу підтримку України та всіх наших спільних досягнень протягом вашого часу перебування в ОБСЄ, які роблять ЄС сильнішими, а Україну більш стійкою", - написав він.

Кулеба висловив сподівання на продовження доброї співпраці.

Нагадаємо, що на початку грудня рада міністрів ОБСЄ офіційно затвердила керівництво Організації. Новим генеральним секретарем ОБСЄ стала німкеня Гельга Шмід. Вона є першою жінкою на цій посаді.

Дмитро Кулеба запросив секретарку ОБСЄ до України. Гельга Шмід прийняла запрошення відвідати Україну щойно це дозволятимуть обставини, пов’язані з карантинними обмеженнями. Вона запевнила міністра, що російсько-український конфлікт перебуватиме серед топпріоритетів порядку денного ОБСЄ у 2021 році.