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Кулеба привітав нову генеральну секретарку ОБСЄ з вступом на посаду

Гельга Шмід офіційно стала новим генсеком Організації з 1 січня. 

Кулеба привітав нову генеральну секретарку ОБСЄ з вступом на посаду
Фото: wikipedia.org

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав з вступом на посаду генеральну секретарку ОБСЄ Гельгу Шмід.

Він у Twitter подякував їй за підтримку України та спільних досягнень. 

"Вдячний за вашу підтримку України та всіх наших спільних досягнень протягом вашого часу перебування в ОБСЄ, які роблять ЄС сильнішими, а Україну більш стійкою", - написав він.

Кулеба висловив сподівання на продовження доброї співпраці.

Нагадаємо, що на початку грудня рада міністрів ОБСЄ офіційно затвердила керівництво Організації. Новим генеральним секретарем ОБСЄ стала німкеня Гельга Шмід. Вона є першою жінкою на цій посаді.

Дмитро Кулеба запросив секретарку ОБСЄ до України. Гельга Шмід прийняла запрошення відвідати Україну щойно це дозволятимуть обставини, пов’язані з карантинними обмеженнями. Вона запевнила міністра, що російсько-український конфлікт перебуватиме серед топпріоритетів порядку денного ОБСЄ у 2021 році.

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