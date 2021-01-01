У Беринговому морі вирує надпотужний шторм з 18-метровими хвилями

Шторм не становить небезпеки для поселень, однак небезпечний для екіпажів суден.

Між Аляскою та Росією, у Беринговому морі, вирує надпотужний циклон, один з найсильніших за всю історію в північній частині Тихого океану. Через шторм виникли труднощі з комерційним судноплавстом і риболовлею.

Так званий циклон-бомба з ураганним вітром і 18-метровими хвилями "вдарив" по Алеутським островам на Алясці, пише "Радіо Свобода" з посиланням на Національну службу погоди США.

У центрі шторму зафіксовано рекордно низький барометричний цикл у 921 мілібар. Що нижчий тиск, то сильніша буря.

Here is the latest imagery of the #hurricaneforce low in the Pacific nearing the Bering Sea. Winds to 95 kts and wave heights over 50 ft are expected! pic.twitter.com/0lQs9l6Yl4 — NWS OPC (@NWSOPC) December 31, 2020

Зазначається, що негода не має особливого впливу на людей, оскільки шторм перебуває далеко від населених пунктів. Втім він становить небезпеку для екіпажів торгових і риболовецьких суден.

Нагадаємо, що Європою у грудні прокотився шторм "Белла", який призвів до руйнівних наслідків у Нідерландах та Італії. Також він вирував у Франції. "Белла" – це другий шторм на північному заході Європи, що вирує з 1 вересня 2020 року, і прийшов з Британських островів. Перший, "Ейден", завдав збитків у Великій Британії та Ірландії наприкінці жовтня, але до Нідерландів не дійшов.

В Італії від "Белли" загинули двоє людей.