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У Беринговому морі вирує надпотужний шторм з 18-метровими хвилями

Шторм не становить небезпеки для поселень, однак небезпечний для екіпажів суден. 

Між Аляскою та Росією, у Беринговому морі, вирує надпотужний циклон, один з найсильніших за всю історію в північній частині Тихого океану. Через шторм виникли труднощі з комерційним судноплавстом і риболовлею.

Так званий циклон-бомба з ураганним вітром і 18-метровими хвилями "вдарив" по Алеутським островам на Алясці, пише "Радіо Свобода" з посиланням на Національну службу погоди США.

У центрі шторму зафіксовано рекордно низький барометричний цикл у 921 мілібар. Що нижчий тиск, то сильніша буря.

Зазначається, що негода не має особливого впливу на людей, оскільки шторм перебуває далеко від населених пунктів. Втім він становить небезпеку для екіпажів торгових і риболовецьких суден.

Нагадаємо, що Європою у грудні прокотився шторм "Белла", який призвів до руйнівних наслідків у Нідерландах та Італії. Також він вирував у Франції. "Белла" – це другий шторм на північному заході Європи, що вирує з 1 вересня 2020 року, і прийшов з Британських островів. Перший, "Ейден", завдав збитків у Великій Британії та Ірландії наприкінці жовтня, але до Нідерландів не дійшов.

В Італії від "Белли" загинули двоє людей. 

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