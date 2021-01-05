Іран з п'ятої спроби передав Україні звіт про катастрофу літака МАУ, – МЗС

Іран нарешті передав Україні проєкт звіту про причини катастрофи літака МАУ під Тегераном, яка трапилася в січні минулого року.

Звіт має затвердити Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO). Про це повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, пише "Суспільне".

"Так, передали увечері 31 грудня, з п'ятої спроби. Зараз усі компетентні органи ретельно його вивчають", – зазначив він.

Україні відвели 60 днів, щоб внести до звіту зауваження і пропозиції, після цього Іран протягом місяця може його доопрацювати. Оприлюднення документу можливе тільки після затвердження радою ICAO.

Єнін додав, що поки зарано коментувати звіт, документ мають аналізувати на об'єктивність та неупередженість.

Посол Ірану в Україні Манучехр Мораді повідомив, що остаточний варіант проєкту звіту було передано всім сторонам. За його словами, причетних до катастрофи притягнули до відповідальності.

Нагадаємо, що літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу.

Серед загиблих - громадяни шести країн.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

19 жовтня Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

22 грудня іранське агентство Tasnim повідомило, що Організація цивільної авіації Ірану оприлюднила остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака "Міжнародні авіалінії України". Згідно зі звітом, літак був уражений зенітною ракетою через людську помилку.

Зазначалося, що звіт був переданий через відеоконференцію представникам країн, громадяни яких загинули в результаті авіакатастрофи в Ірані у січні минулого року.

Наступного дня у МЗС України заперечили отримання від Ірану звіту.

28 грудня у Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що передали остаточний технічний звіт про причини катастрофи літака "Міжнародні авіалінії України". Звіт нібито був переданий в онлайн-форматі.

Після цього Іран заявив, що готовий виплатити по 150 000 доларів родинам усіх загиблих у катастрофі. У МЗС України відповіли, що розмір компенсацій для родичів громадян, загиблих внаслідок збиття Іраном літака рейсу PS752, має бути визначений шляхом переговорів сторін. Важливою передумовою має стати встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності.