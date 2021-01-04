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Введення єдиного е-квитка у київських маршрутках відклали до 1 липня

Автоматика в міському транспорті мала з'явитися до 1 січня 2021 року.

Введення єдиного е-квитка у київських маршрутках відклали до 1 липня
Фото: Макс Требухов

Київська влада знову відклала обов'язкове введення автоматичної системи обліку проїзду в міських маршрутках.

Відповідне розпорядження №2079 від 30 грудня 2020 оприлюднено на сайті Київської міської державної адміністрації (КМДА), передає "Інтерфакс-Україна".

У документі, зокрема, зазначено, що введення в промислову експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності продовжено на півроку - до 1 липня 2021 року.

Раніше Київ уже переносив введення автоматики в міському транспорті, вона мала з'явитися в маршрутках до 1 квітня 2021 року. Поім його відклали до 1 січня. 

Нагадаємо, проїзд у київських маршрутках цього року може подорожчати до 12 гривень.

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