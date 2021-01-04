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VIP-камери в СІЗО принесли вже понад 2 млн гривень, - Малюська

Міністр юстиції показав відремонтовану безплатну камеру Київського СІЗО.

VIP-камери в СІЗО принесли вже понад 2 млн гривень, - Малюська
Київський слідчий ізолятор
Фото: Денис Малюська

Сума надходжень від платних камер в слідчих ізоляторах вже перевищила 2 мільйони гривень, які будуть спрямовані на ремонт безкоштовних камер. Про це повідомив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська.

Він показав фото звичайної камери Київського СІЗО, у якій зроблено ремонт.

"Як ви вже напевно здогадалися, продовжую серію фото того, як ми витрачаємо кошти, отримані з платних камер. На фото – ремонт безкоштовної камери на 22 особи у Державній установі «Київський слідчий ізолятор». Собівартість: 67 450 гривень. Ну і традиційно нагадую, за цей ремонт сплачено 0 (нуль) гривень платників податків", - написав Малюська.

Київський слідчий ізолятор
Фото: Денис Малюська
Київський слідчий ізолятор

камера Київський слідчого ізолятору до ремонту
Фото: Денис Малюська
камера Київський слідчого ізолятору до ремонту

Він також зазначив, що під Новий рік сума надходжень від платних камер вже перевищила 2 млн гривень.

"Гарного нового року. І святкуйте обережно та не потрапляйте до нас у гості!", - додав голова Мін'юсту.

Фото: Денис Малюська

Фото: Денис Малюська

Нагадаємо, експериментальний проєкт зі створення платних камер у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби запустили 22 квітня минулого року.

Експеримент триватиме до 31 грудня 2021 року. Потім буде прийнято рішення про доцільність законодавчого закріплення таких платних послуг.

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