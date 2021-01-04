У китайській лабораторії проросло насіння рису, яке побувало на Місяці

Зерна відправили, щоб дослідити вплив космосу на них.

Фото: russian.people.com.cn

У Китаї в наземній лабораторії проросло насіння рису, що побувало у космосі та на Місяці у межах місії "Чан'є-5". Рис "брав участь" у 23-денній місії модулю місячного зонду.

40 грамів рису, а також близько 30 різновидів іншого насіння 15 днів оберталися довкола Місяця. Про це пише China.org.

Учені хотіли перевірити, як вплине на насіння унікальна місячна орбіта, а також сподівалися, що насіння може отримати корисні мутації.

Науковці зазначають, що місія дала можливість поглибити вивчення впливу космосу на ріст та еволюції на Землі.

"Чан'є-5" – китайська міжпланетна станція. Це перший такий апарат Китаю. Його було запущено 23 листопада, а 1 грудня він успішно приземлився на Місяці, де збирав грунт. 16 грудня він повернувся на Землю.

Нагадаємо, що китайський зонд "Тяньвень-1" з моменту запуску 23 липня 2020 року подолав вже близько 400 млн км. Апарат має досягнути орбіти Марса через місяць, у лютому.

Національне космічне управління Китаю повідомило, що за 163 дні польоту зонд зробив кілька селфі, фото, на якому видно Землю і Місяць, виконав три корекції орбіти, здійснив маневр в далекому космосі і провів низку самоперевірок.