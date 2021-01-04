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На Миколаївщині водія, який вижив у ДТП, на смерть збив інший автомобіль

Поліція встановлює обставини і причини аварії.

На Миколаївщині водія, який вижив у ДТП, на смерть збив інший автомобіль
Фото: mk.npu.gov.ua

3 січня в Інгульському районі Миколаївської області автомобіль на смерть збив водія, який перед цим потрапив в аварію.

Про це повідомила Нацполіція.

"27-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer, за попередніми даними, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де допустив зіткнення з деревом. Після чого чоловік вийшов з автівки та направився у сторону села Мішково-Погорілове, де в районі заправної станції на прохідній частині потрапив під колеса автомобіля Audi A6 під керуванням 39-річного місцевого жителя", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що винуватець аварії поїхав, а пізніше повернувся на місце скоєння ДТП вже  на іншому транспортному засобі.

"Унаслідок ДТП 27-річний чоловік від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці події... Встановлюються всі обставини і причини аварії. Також буде призначено ряд відповідних експертиз, у тому числі на визначення стану сп'яніння у 39-річного чоловіка", - пояснили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть).

Нагадаємо, ввечері 2 січня на Одещині водій на смерть збив велосипедиста та хотів вивезти тіло з місця ДТП.

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