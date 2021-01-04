З 1 січня змінився максимальний розмір дрібної крадіжки - 227 гривень

З 1 січня 2021 року змінився максимальний розмір дрібної крадіжки, тобто поріг розмежування ст. 51 Кодексу про адміністративні правопорушення та ст. 185 Кримінального кодексу.

Про це повідомляє Патрульна поліція.

"Викрадення чужого майна вважається дрібним, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 0,2 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (З 01. 01. 2021 це становить - 227 гривень 00 копійок)", - йдеться у повідомленні.

Відповідальність за дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки (ст. 51 КУпАП) передбачає накладення штрафу від 170 до 510 гривень штрафу або виправні роботи до 1 місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

Повторне вчинення цього правопорушення протягом року тягне за собою накладення штрафу від 510 до 850 гривень або виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

Викрадення майна на більшу суму вважається кримінальним правопорушенням, відповідальність за яке передбачена ст. 185 ККУ (крадіжка) і карається штрафом від 17 тис. до 51 тис. гривень або громадськими роботами на строк від 80 до 240 годин, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 3 років.

За крадіжку, яка вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб передбачена відповідальність у вигляді арешту на строк від 3 до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Крадіжка, вчинена у великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.

Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, мінімальна заробітна плата в Україні, яка з 1 січня зросла на 13,2% - до 4723 гривень, тепер вища, ніж в Росії чи Білорусі.