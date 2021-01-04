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Організатору незаконного "референдуму" в Луганській області загрожує до 10 років тюрми

Проти фігуранта відкрито кримінальну справу за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Організатору незаконного "референдуму" в Луганській області загрожує до 10 років тюрми
Фото: EPA/UPG

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно голови так званої "народної ради Луганської області", який у 2014 году ініціював проведення незаконного "референдуму" про відділення регіону від України.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної прокуратури.

За даними слідства, в травні 2014 року так званий голова "народної ради" за попередньою змовою з групою осіб ініціював та провів з’їзд голів районних та міських рад Луганської області. На засіданні він від імені "народної ради Луганської області" наділив Валерія Болотова повноваженнями "народного губернатора Луганської області" з підпорядкуванням обласних підрозділів органів влади та силових органів. 

"Очільник самопроголошеної "народної ради" публічно звернувся до "народного губернатора" з проханням провести референдум щодо визначення статусу Луганської області. Внаслідок цих дій 11 травня 2014 року проведено так званий "референдум" щодо підтримки "Акта про державну самостійність ЛНР" з метою відокремлення території Луганської області від України", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, в подальшому так званий очільник "народної ради", перебуваючи на центральній площі Луганська, закликав до визнання самостійності "ЛНР".

Проти фігуранта відкрито кримінальну справу за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 1, ч. 2 ст. 110 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, у жовтні у Новоайдарському районі Луганської області контррозвідники Служби безпеки України затримали бойовика так званої "ЛНР". Він перебував у загальнодержавному розшуку за підозрою в участі у терористичній організації.

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