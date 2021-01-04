Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
Міністр Степанов самостійно визначив постачальника вакцини від ковіду, – "Медичні закупівлі"
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
​Депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ привітав з Новим роком фотографією Путіна
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
У Києві дружина вдарила чоловіка-дебошира праскою по голові
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
Від ковіду померла солістка Національної опери України та волонтерка Олександра Тарасова
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
Мікробіолог, який допоміг виявити еболу, заявив про можливу нову смертельну хворобу
ГоловнаСпорт

За фактом продажу стадіону "Ювілейний" в Сумах відкрито кримінальну справу

Прокуратура наклала арешт на головний стадіон Сумщини.

За фактом продажу стадіону "Ювілейний" в Сумах відкрито кримінальну справу
Стадіон "Ювілейний"
Фото: wikimedia.org

За фактом продажу і купівлі стадіону "Ювілейний" у центрі Сум за заниженою ціною прокуратурою Сумської області зареєстровано кримінальну справу, розслідування проводить слідче управління ГУНП Сумської області, повідомляють "Сумські Дебати".

Стадіон арештований, готуються підозри організатору торгів — посадовим особами виконавчої служби, а також покупцям об’єкту.

Нагадаємо, що аукціон провели 30 грудня. Стартова ціна лоту складала 5 438 418 грн.

Переможцем торгів стало ТОВ "Північ Агро Серіс" з смт Миколаївка Білопільського району, яке має сплатити за стадіон 8 120 000 грн.

Кінцевим бенефіціарним власником підприємства є Сергій Бондаренко. Він же є президентом футбольного клубу "Вікторія", який виступає в аматорських чемпіонатах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також