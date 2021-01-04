За фактом продажу стадіону "Ювілейний" в Сумах відкрито кримінальну справу

За фактом продажу і купівлі стадіону "Ювілейний" у центрі Сум за заниженою ціною прокуратурою Сумської області зареєстровано кримінальну справу, розслідування проводить слідче управління ГУНП Сумської області, повідомляють "Сумські Дебати".

Стадіон арештований, готуються підозри організатору торгів — посадовим особами виконавчої служби, а також покупцям об’єкту.

Нагадаємо, що аукціон провели 30 грудня. Стартова ціна лоту складала 5 438 418 грн.

Переможцем торгів стало ТОВ "Північ Агро Серіс" з смт Миколаївка Білопільського району, яке має сплатити за стадіон 8 120 000 грн.

Кінцевим бенефіціарним власником підприємства є Сергій Бондаренко. Він же є президентом футбольного клубу "Вікторія", який виступає в аматорських чемпіонатах.