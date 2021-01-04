Буффон визнаний найкращим голкіпером в історії футболу за версією La Gazzetta dello Sport

Джанлуїджи і не збирається вішати рукавички на цвях.

Флагман італійської спортивної журналістики La Gazzetta dello Sport провело опитування з метою визначити кращого голкіпера в історії футболу.

У голосуванні взяли участь 18 відомих воротарів з 18 країн, 7 з яких віддали свої голоси за голкіпера "Ювентуса" Джанлуїджи Буффона, повідомляє Football-Italia.

На другому місці респонденти розташували легендарного радянського воротаря Льва Яшина, за якого було віддано 5 голосів. А трійку кращих замкнув Діно Дзофф (2 голоси), який виступав за "Ювентус" і "Наполі" в 70-х.

По одному голосу набрали Гордон Бенкс, Ікер Касільяс, Зепп Майєр, Ладіслао Мазуркевич, Рожеріо Сені, Клаудіо Таффарел і Петер Шмейгель.