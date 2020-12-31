На Молодіжному чемпіонаті світу з хокею, який проходить в Канаді, добігає кінця групова стадія.

У групі В зустрічалися збірні Росії та Швеції.

Матч був наднапруженним. Перемога прийшла до росіян за 5 секунд до завершення овертайму. 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0).

До цього поєдинку скандинави 54 матчі поспіль на груповому етапі нікому не програвали. Востаннє Швеція поступилася в групі збірній США 31 грудня 2006 року.

І ось рівно 14 років потому росіяни перервали фантастичну переможну серію шведів на груповому турнірі МЧС.

Після цього матчу Росія з 8 очками займає перше місце в групі B і не опуститься нижче від другого місця. Швеція з 7 очками - на другій сходинці.