Голкіпер "Шахтаря" потрапив до символічної збірної кращих футболістів світу до 19 років

Гра Анатолія Трубіна в Лізі чемпіонів була відзначена.

Фото: Скріншот "Футбол 1/2/3" Анатолій Трубін

Авторитетний портал Football Wonderkids включив голкіпера "Шахтаря" Анатолія Трубіна в символічну збірну кращих гравців світу віком до 19 років за підсумками 2020 року.

U19 Top XI, First Team 2020:



GK: 🇺🇦 Trubin

LB: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Saka

CB: 🇪🇸 García

CB: 🇫🇷 Badiashile

RB: 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Neco

LW: 🇪🇸 Ansu Fati

CM: 🇫🇷 Camavinga

CM: 🇪🇸 Pedri

AM: 🇺🇸 Reyna

RW: 🇧🇷 Rodrygo

ST: 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Greenwood



This - as you can imagine - was difficult. Team 1 of 3. — Football Wonderkids (@fbwonderkids) December 27, 2020

Нагадаємо, Трубін дебютував в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

За підсумками 5-го туру УЄФА включив голкіпера "Шахтаря" в символічну збірну тижня ЛЧ.

Крім того, УЄФА включив сейв Трубіна в топ-4 групового етапу турніру.