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Голкіпер "Шахтаря" потрапив до символічної збірної кращих футболістів світу до 19 років

Гра Анатолія Трубіна в Лізі чемпіонів була відзначена.

Анатолій Трубін
Фото: Скріншот "Футбол 1/2/3"
Анатолій Трубін

Авторитетний портал Football Wonderkids включив голкіпера "Шахтаря" Анатолія Трубіна в символічну збірну кращих гравців світу віком до 19 років за підсумками 2020 року.

Нагадаємо, Трубін дебютував в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

За підсумками 5-го туру УЄФА включив голкіпера "Шахтаря" в символічну збірну тижня ЛЧ.

Крім того, УЄФА включив сейв Трубіна в топ-4 групового етапу турніру.

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