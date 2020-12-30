Голкіпер "Шахтаря" потрапив до символічної збірної кращих футболістів світу до 19 років

Авторитетний портал Football Wonderkids включив голкіпера "Шахтаря" Анатолія Трубіна в символічну збірну кращих гравців світу віком до 19 років за підсумками 2020 року.
U19 Top XI, First Team 2020:— Football Wonderkids (@fbwonderkids) December 27, 2020
GK: 🇺🇦 Trubin
LB: 🏴 Saka
CB: 🇪🇸 García
CB: 🇫🇷 Badiashile
RB: 🏴 Neco
LW: 🇪🇸 Ansu Fati
CM: 🇫🇷 Camavinga
CM: 🇪🇸 Pedri
AM: 🇺🇸 Reyna
RW: 🇧🇷 Rodrygo
ST: 🏴 Greenwood
This - as you can imagine - was difficult. Team 1 of 3.
Нагадаємо, Трубін дебютував в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.
За підсумками 5-го туру УЄФА включив голкіпера "Шахтаря" в символічну збірну тижня ЛЧ.
Крім того, УЄФА включив сейв Трубіна в топ-4 групового етапу турніру.