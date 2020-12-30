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"Барселона" повторила свій найгірший результат у чемпіонаті за останні 17 років

"Барса" завершила 2020 рік нічиєю з "Ейбаром".

"Барселона" повторила свій найгірший результат у чемпіонаті за останні 17 років
Франсішку Трінкан реагує на результат матчу проти "Ейбара"
Фото: EPA/UPG

Напередодні в чемпіонаті Іспанії стартував 16-й тур.

Зокрема, "Барселона" приймала скромний "Ейбар" і знову втратила очки, зігравши внічию - 1:1.

За відсутності через невелику травму Ліонеля Мессі на вістрі атаки "блаугранас" грав Мартін Брейтвейт, який на 8-й хвилині відзначився нереалізованим пенальті.

Після цієї нічиєї "Барселона" набрала лише 25 очок у 15 матчах і перебуває на шостому місці в турнірній таблиці.

Це найгірший результат для "Барси" із сезону-2003/04, коли після 15 ігор у "синьо-гранатових" було 20 очок.

Відзначимо, що в тому сезоні команда під керівництвом Франка Райкарда все ж змогла форсувати свою гру і до завершення першості набрала 72 очки, завершивши чемпіонат на другому місці з відставанням на 5 очок від "Валенсії".

Додамо, що з моменту дебюту Мессі в жовтні 2004 року "Барселона" виграла 55,9% своїх ігор у Ла Лізі без Ліонеля порівняно з 73,7% з його участю.

Огляд матчу "Барселона" - "Ейбар".

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