Напередодні в чемпіонаті Іспанії стартував 16-й тур.

Зокрема, "Барселона" приймала скромний "Ейбар" і знову втратила очки, зігравши внічию - 1:1.

За відсутності через невелику травму Ліонеля Мессі на вістрі атаки "блаугранас" грав Мартін Брейтвейт, який на 8-й хвилині відзначився нереалізованим пенальті.

Після цієї нічиєї "Барселона" набрала лише 25 очок у 15 матчах і перебуває на шостому місці в турнірній таблиці.

Це найгірший результат для "Барси" із сезону-2003/04, коли після 15 ігор у "синьо-гранатових" було 20 очок.

🔵🔴 - FC Barcelona's tally of 25 points is their lowest after 15 matches of a La Liga campaign since 2003/04 under Frank Rijkaard (20). #BarçaEibar #BAREIB — Gracenote Live (@GracenoteLive) December 30, 2020

Відзначимо, що в тому сезоні команда під керівництвом Франка Райкарда все ж змогла форсувати свою гру і до завершення першості набрала 72 очки, завершивши чемпіонат на другому місці з відставанням на 5 очок від "Валенсії".

Додамо, що з моменту дебюту Мессі в жовтні 2004 року "Барселона" виграла 55,9% своїх ігор у Ла Лізі без Ліонеля порівняно з 73,7% з його участю.

55,9% - Desde el debut del argentino en octubre de 2004, el Barcelona solo ha ganado el 55,9% de sus partidos de LaLiga sin Lionel Messi (66V 30E 22D), en comparación con el 73,7% con él (368V 83E 48D). Añoranza. pic.twitter.com/1ETtxM1LV7 — OptaJose (@OptaJose) December 29, 2020

Огляд матчу "Барселона" - "Ейбар".