Мессі категорично відкинув, що піде з "Барси" у січні, і назвав країну, в якій планує продовжити кар'єру

При цьому Лео точно не переїде до Мадрида.

Капітан "Барселони" Ліонель Мессі в інтерв'ю La Sexta поділився найближчими планами.

Зокрема, 33-річний аргентинець заявив, що в січневе трансферне вікно не збирається залишати "Барсу".

При цьому Лео уточнив, що з січня зможе спілкуватися з іншими клубами з приводу попереднього контракту.

"Ні, не планую ні з ким спілкуватися. Абсолютно ні. Це суперечить моєму плану - зробити все, що я можу, для клубу на цей момент", - заявив Ліонель.

На провокаційний подарунок журналіста у вигляді путівника по Парижу і Манчестеру Мессі зреагував категорично.

"Залиште собі. Я хотів би зіграти в Сполучених Штатах, спробувати їхнє життя, їхню лігу. Але зрештою повернутися в "Барселону", працювати на якійсь посаді. "Барселона" набагато більша за будь-якого гравця, включаючи мене. У короткостроковій перспективі я не загадую так далеко, просто хочу подивитися, як закінчиться сезон", - зазначив Мессі.

При цьому аргентинець заявив, що не переїде в Мадрид. Навіть в "Атлетіко".

"Ні, це неможливо. Ні те, ні інше", - чітко дав зрозуміти капітан "Барселони".