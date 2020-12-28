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Ібрагімович із пів тисячі своїх голів вибрав найкращий

Це дійсно був шедевр.

Ібрагімович із пів тисячі своїх голів вибрав найкращий
Златан Ібрагімович
Фото: www.ibrahimovic8.com

39-річний форвард "Мілана" Златан Ібрагімович назвав найкращий гол у своїй багатій футбольній кар'єрі.

Нагадаємо, Златан почав забивати на батьківщині за "Мальме" (16 голів) і продовжив за "Аякс" (35), "Інтер" (57), "Барселону" (16), "Ювентус" (23), "Мілан" (62), ПСЖ (113), "Манчестер Юнайтед" (17) і "Лос-Анджелес Гелаксі" (53), а також за збірну Швеції (62).

Зараз Ібрагімович знову забиває за Rossoneri.

Саме один із голів за національну команду Ібрагімович назвав найкращим.

"Мій гол у ворота Англії 2012 року - найкращий. Це була ідеальна бісиклета", - цитує Ібрагімовича Marca.

Зазначимо, що в листопаді 2012 року Швеція обіграла Англію з рахунком 4:2 в товариському матчі. Ібрагімович відзначився покером.

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