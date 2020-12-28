Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе

Шведський форвард "Мілана" Златан Ібрагімович знову зробив гучну заяву.

Цього разу 39-річний Ібра назвав себе другим в історії футболу після Дієго Марадони.

"Для мене перемоги - це наркотик. Складно пояснити, але я хочу перемагати на полі за всяку ціну. Я не брешу, коли кажу, що на тренуваннях я перемагав у 95% ігор. Тому що я вкладаю в це всі сили, навіть коли тренуюся. Якщо я програю, я злюся. Виграти Скудетто? Це було б найпрекраснішою подією на світі", - цитує Златана La Gazzetta dello Sport.

"Найсильніший футболіст усіх часів? Роналдо був феноменом, він був моїм кумиром, але є Марадона, найкращий футболіст усіх часів. Єдиний, хто кращий за мене", - безапеляційно зізнався швед.

Раніше Ібрагімович самокритично назвав себе президентом, гравцем і тренером "Мілана".