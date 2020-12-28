Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Як обрати квартиру в Києві майбутнім батькам. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
У Білорусі затримали сьогодні 11 протестувальників (оновлено)
У Білорусі затримали сьогодні 11 протестувальників (оновлено)
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
Судно, яке будує "Північний потік-2", повернулося в порт і припинило будівництво
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Завтра в Україні сильні пориви вітру, на дорогах – ожеледиця
Завтра в Україні сильні пориви вітру, на дорогах – ожеледиця
В Євросоюзі розпочалася масова вакцинація від ковіду (оновлено)
В Євросоюзі розпочалася масова вакцинація від ковіду (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
ГоловнаСпорт

Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе

Це Дієго Марадона.

Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Златан Ібрагімович
Фото: EPA/UPG

Шведський форвард "Мілана" Златан Ібрагімович знову зробив гучну заяву.

Цього разу 39-річний Ібра назвав себе другим в історії футболу після Дієго Марадони.

"Для мене перемоги - це наркотик. Складно пояснити, але я хочу перемагати на полі за всяку ціну. Я не брешу, коли кажу, що на тренуваннях я перемагав у 95% ігор. Тому що я вкладаю в це всі сили, навіть коли тренуюся. Якщо я програю, я злюся. Виграти Скудетто? Це було б найпрекраснішою подією на світі", - цитує Златана La Gazzetta dello Sport.

"Найсильніший футболіст усіх часів? Роналдо був феноменом, він був моїм кумиром, але є Марадона, найкращий футболіст усіх часів. Єдиний, хто кращий за мене", - безапеляційно зізнався швед.

Раніше Ібрагімович самокритично назвав себе президентом, гравцем і тренером "Мілана".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також