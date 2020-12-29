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Бекгем може возз'єднати ланку Мессі-Суарес

Сам Лео натякнув на це.

Бекгем може возз'єднати ланку Мессі-Суарес
Луїс Суарес і Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

Власник "Інтера Маямі" Девід Бекгем планує відтворити у своїй команді знамениту каталонську зв'язку Ліонель Мессі-Луїс Суарес, повідомляє Goal.

Протягом 6 сезонів (з 2014 по 2020 рік) цей тандем успішно функціонував у "Барселоні". Однак з нинішнього сезону уругваєць представляє "Атлетіко". Зазначають, що футболісти можуть перебратися за океан щонайшвидше 2022 року.

Минулого літа Мессі намагався покинути "Барселону", але згодом вирішив не йти на відкритий судовий конфлікт з клубом.

Лео мав суперечку передусім із Жозепом Бартомеу, який уже покинув посаду президента "блаугранас".

В одному з останніх інтерв'ю аргентинець заявив, що не проти спробувати свої сили в США.

Тим часом у Суареса минулого міжсезоння виник конфлікт із новим наставником "Барселони" Рональдом Куманом. У жовтні Луїс підписав дворічний контракт з "матрацниками".

Нагадаємо, цього сезону футболісти продуктивні на поле. 33-річний Ліонель зіграв у 18 матчах "Барселони" в усіх турнірах, забивши 10 голів і зробивши 5 результативних передач. На рахунку його уругвайського однолітка - 14 ігор, у яких той відзначився сімома голами і одним асистом.

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