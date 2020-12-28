Росія збирається оскаржити рішення CAS про дискваліфікацію через процесуальні порушення

Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) підтримав рішення WADA про відсторонення Росії від великих спортивних змагань за допінг на два роки.

З таким рішенням не згоден Олімпійський комітет Росії (ОКР), який розглядає можливість оскаржити в касаційній інстанції це рішення CAS через процесуальні порушення, повідомляє "Спорт-Экспресс".

"Протягом арбітражної процедури і до винесення фінального рішення ОКР спільно з відповідачем, із третіми особами неодноразово звертав увагу на численні процесуальні порушення, які стосувалися компетенції Спортивного арбітражного суду", - заявив президент ОКР Станіслав Поздняков.

"Буде не дуже правильно говорити зараз, які саме моменти викликають питання, але ми за час новорічних свят і різдвяних канікул у наших європейських партнерів детально опрацюємо нашу позицію, підготуємо можливі кроки і дії. Хочу ще раз підкреслити: з погляду наших юристів, були допущені процесуальні порушення, які ми плануємо оскаржувати в касаційній інстанції", - зазначив голова ОКР.