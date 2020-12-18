У МОК прокоментували рішення CAS у справі WADA і РУСАДА

МОК ретельно вивчить рішення CAS, а також його наслідки для змагань у рамках Олімпійського руху.

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) прокоментували рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у справі Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

"МОК узяв до відома і ретельно вивчить рішення CAS, а також його наслідки для змагань у рамках Олімпійського руху, зокрема Олімпійських ігор 2020 року в Токіо і зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні", - йдеться в комюніке організації.

"У зв'язку з цим МОК проведе консультації з національними комітетами і Міжнародним паралімпійським комітетом з метою застосування послідовного підходу до здійснення постанови", - йдеться в заяві МОК.

Російські спортсмени в найближчі два роки не зможуть виступати під національним прапором на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу, а країна - приймати великі спортивні змагання.

Крім того, через рішення СAS російські офіційні особи не зможуть займати керівні посади в міжнародних спортивних федераціях.