Росію відсторонили від великого спорту на 2 роки

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) оголосив рішення у справі Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) та Російського антидопінгового агентства (РУСАДА).

CAS, в цілому, підтримав рішення WADA від грудня 2019 року про відсторонення Росії від великих спортивних змагань за допінг, повідомляє офіційний сайт CAS.

Термін покарання закінчується 16-го грудня 2022 року.

Таким чином, Росія, чиї спортсмени виступали без гімну і під нейтральним прапором на Олімпіаді-2018 в Пхенчхані, буде змушена таким же чином виступати на Іграх в Токіо влітку 2021 року і на Олімпіаді-2022 в Пекіні.

Російські спортсмени, які зможуть довести свою непричетність до допінгових порушень, будуть виступати в статусі "Нейтральних атлетів з Росії" або ж просто нейтральних атлетів.

Це ж стосується Чемпіонату світу з футболу-2022.

Євро-2020 рішення не стосується, так як УЄФА не прийняв кодекс WADA, тому збірна Росії зможе виступати на турнірі під своїм прапором і гімном.

Крім того, країна не зможе приймати великі спортивні заходи. Вже заплановані турніри, які повинні пройти в Росії, не скасовуватимуть, якщо немає можливості їх перенести без серйозних фінансових втрат.

Відзначимо, що WADA вимагало чотирирічні санкції, але CAS дав два роки бана.

Крім того, Росія повинна заплатити штраф - $1,27 млн.