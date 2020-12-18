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WADA розчарована рішенням CAS відсторонити Росію на два роки від міжнародних змагань

Агенція наполягала на 4-річній дискваліфікації.

WADA розчарована рішенням CAS відсторонити Росію на два роки від міжнародних змагань
Вітольд Банька
Фото: ТАСС

Всесвітня антидопінгова агенція (WADA) випустила заяву з приводу рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні у справі РУСАДА.

CAS визнав, що РУСАДА не відповідає антидопінговому кодексу, наклав на неї штраф у розмірі 1,27 млн дол., а також усунув російських спортсменів від участі в міжнародних турнірах під своїм прапором на два роки.

При цьому WADA просило чотирирічне відсторонення.

"Рішення значною мірою підтверджує рекомендації, зроблені в листопаді 2019 року незалежною комісією WADA щодо відповідності. Рішення є чітким підтвердженням заяви WADA, що дані Московської лабораторії були навмисно змінені в січні 2019 року з порушенням критеріїв, встановлених виконкомом", - йдеться в заяві WADA.

Зі свого боку президент WADA Вітольд Банька заявив, що в агенції раді виграти цю знаменну справу.

"CAS однозначно підтвердив наші висновки про те, що російська влада нахабно і незаконно маніпулювала даними Московської лабораторії, намагаючись приховати допінгову систему, - заявив глава WADA. - При постійному опорі і запереченні з боку Росії ми чітко довели свою правоту відповідно до належних процедур. З огляду на це, постанова є важливим моментом для чистого спорту і спортсменів у всьому світі".

Разом із тим Банька висловив розчарування, що панель CAS не схвалила пропозицію про чотирирічну дискваліфікацію, обмежившись двома роками. Але підтвердив, що рішення CAS потрібно поважати і що це, як і раніше, залишається найсерйознішим наслідком за порушення антидопінгових правил в історії.

"Російській владі були надані всі можливості навести порядок у своєму домі і знову приєднатися до глобальної антидопінгової спільноті на благо своїх спортсменів і цілісності спорту, але замість цього вона воліла продовжити свій шлях обману і заперечення", - зазначив Банька.

Додамо, що послаблено вимоги до спортивної екіпіровки, в якій на офіційних змаганнях будуть виступати нейтральні атлети з Росії. Вона може містити назву країни, а її забарвлення - кольори прапора Російської Федерації. Про це повідомляють у пресрелізі, опублікованому на офіційному сайті CAS.

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