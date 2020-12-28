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Роналду розповів, що його дратує в сині

Кріштіану намагається бути кращим навіть у дрібницях.

Фото: abola.pt

Напередодні форвардові "Ювентуса" і капітану збірної Португалії Кріштіану Роналду вручили нагороду "Найкращому гравцеві століття" за версією Globe Soccer Awards.

Під час пресконференції з нагоди церемонії Кріштіану, зокрема, розповів про перспективи свого 10-річного сина Кріштіану у футболі. 

"Подивимося, чи стане він відмінним футболістом. Іноді він п'є колу, інші газовані напої і їсть чипси. Хоч він знає, що це дратує мене. Іноді я йому кажу, що після занять на біговій доріжці потрібно зануритися в холодну воду, щоб краще відновитися, а він відповідає: "Тату, там же холодно". Але це нормально, адже йому лише 10 років", - цитує Роналду A Bola.

"У нього є потенціал, він швидкий, технічний і добре володіє м'ячем. Але поки що це нічого не означає. Я завжди кажу йому, що для успіху потрібно багато працювати і йти на самопожертву. Я не збираюся наполягати, щоб він був футболістом, але, безумовно, мені цього хотілося б. Я просто хочу, щоб він був кращим у своїй справі - чи то футбол, чи медицина", - підкреслив Кріштіану.

Зазначимо, Кріштіану-молодший зараз тренується в академії туринського клубу.

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