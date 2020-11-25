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Три футболістки претендують на премію Пушкаша за найкращий гол року ФІФА

У футболістів гідні суперниці.

Три футболістки претендують на премію Пушкаша за найкращий гол року ФІФА
Фото: ФІФА

У ФІФА оголосили претендентів на премію імені Ференца Пушкаша, яку вручають автору найкрасивішого гола року.

Серед номінантів - три жінки: Ширлі Круз (збірна Коста-Рики), Софі Інгл ("Челсі") і Каролін Вейр ("Манчестер Сіті").

Решта претендентів - Джорджіан де Арраскаєта ("Фламенго"), Джордан Флорес ("Дандолк"), Андре-П'єр Жиньяк ("Тігрес"), Златко Юнузович ("Зальцбург"), Хломфо Кекана ("Мамелоді Сандаунс"), Леонель Кіньонес ("Макара"), Сон Хин Мін ("Тоттенгем") і Луїс Суарес ("Барселона").

Церемонія нагородження відбудеться 17 грудня і пройде в онлайн-форматі.

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