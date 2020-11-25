У футболістів гідні суперниці.

У ФІФА оголосили претендентів на премію імені Ференца Пушкаша, яку вручають автору найкрасивішого гола року.

Серед номінантів - три жінки: Ширлі Круз (збірна Коста-Рики), Софі Інгл ("Челсі") і Каролін Вейр ("Манчестер Сіті").

Решта претендентів - Джорджіан де Арраскаєта ("Фламенго"), Джордан Флорес ("Дандолк"), Андре-П'єр Жиньяк ("Тігрес"), Златко Юнузович ("Зальцбург"), Хломфо Кекана ("Мамелоді Сандаунс"), Леонель Кіньонес ("Макара"), Сон Хин Мін ("Тоттенгем") і Луїс Суарес ("Барселона").

Церемонія нагородження відбудеться 17 грудня і пройде в онлайн-форматі.

🏆 Nominees: FIFA #Puskás Award



🇨🇷 Shirley Cruz

🇺🇾 Giorgian De Arrascaeta

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Jordan Flores

🇫🇷 André-Pierre Gignac

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Sophie Ingle

🇦🇹 Zlatko Junuzović

🇿🇦 Hlompho Kekana

🇰🇷 Son Heungmin

🇪🇨 Leonel Quiñónez

🇺🇾 Luis Suárez

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Caroline Weir



🗳️ VOTE NOW 👉 https://t.co/gI6ctiog35 pic.twitter.com/mCXgcWs91r — FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020

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