У ФІФА оголосили претендентів на премію імені Ференца Пушкаша, яку вручають автору найкрасивішого гола року.
Серед номінантів - три жінки: Ширлі Круз (збірна Коста-Рики), Софі Інгл ("Челсі") і Каролін Вейр ("Манчестер Сіті").
Решта претендентів - Джорджіан де Арраскаєта ("Фламенго"), Джордан Флорес ("Дандолк"), Андре-П'єр Жиньяк ("Тігрес"), Златко Юнузович ("Зальцбург"), Хломфо Кекана ("Мамелоді Сандаунс"), Леонель Кіньонес ("Макара"), Сон Хин Мін ("Тоттенгем") і Луїс Суарес ("Барселона").
Церемонія нагородження відбудеться 17 грудня і пройде в онлайн-форматі.
🏆 Nominees: FIFA #Puskás Award— FIFA.com (@FIFAcom) November 25, 2020
🇨🇷 Shirley Cruz
🇺🇾 Giorgian De Arrascaeta
🏴 Jordan Flores
🇫🇷 André-Pierre Gignac
🏴 Sophie Ingle
🇦🇹 Zlatko Junuzović
🇿🇦 Hlompho Kekana
🇰🇷 Son Heungmin
🇪🇨 Leonel Quiñónez
🇺🇾 Luis Suárez
🏴 Caroline Weir
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Голи: