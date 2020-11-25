УЄФА сьогодні розгляне справу про матч Ліги націй Швейцарія - Україна, - УАФ

Сьогодні Апеляційний комітет УЄФА прийме рішення про долю поєдинку Ліги націй Швейцарія - Україна, що мав пройти 17 листопада, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

Нагадаємо, напередодні матчу декотрі члени української збірної одержали позитивні результати тестів на коронавірус. Після цього департамент охорони здоров’я кантону Люцерн перевів на карантин усю делегацію національної команди України, а підсумковий поєдинок групового етапу Ліги націй Швейцарія — Україна було скасовано.

Зазначимо, що поєдинок повинен визначити, яка збірна залишиться в елітному дивізіоні Ліги націй, а яка опуститься до Дивізіону B.

Нашу збірну влаштовує нічия.

Згідно з відповідним кодексом, УЄФА може прийняти три варіанти рішення: перенести матч на іншу дату, виявити вину однієї з команд, що гра не відбулася, або жеребом визначити результат зустрічі – перемога однієї з команд або нічия.