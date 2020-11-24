Опубліковано неофіційний рейтинг зарплат у Формулі-1

Портал TomorrowNewsF1 опублікував зведену таблицю цьогорічних доходів пілотів Формули-1.
Дані є неофіційними, оскільки подробиці доходів гонщиків тримають у таємниці. Усі відомості перебувають в архіві ради про визнання контрактів ФІА в Женеві.
З великим відривом у таблиці лідирує 7-разовий чемпіон світу, пілот "Мерседеса" Льюїс Гамільтон - €47 млн.
Друге-третє місця займають Себастьян Феттель ("Феррарі") і Даніель Ріккардо ("Рено") відповідно.
- 1. Льюїс Гамільтон "Мерседес" - 47 млн євро
- 2. Себастьян Феттель "Феррарі" - 35
- 3. Даніель Ріккардо "Рено" - 20
- 4. Макс Ферстаппен "Ред Булл" -16
- 5. Валттері Боттас "Мерседес" - 9
- 5. Шарль Леклер "Феррарі" - 9
- 7. Кімі Райкконен "Альфа Ромео" - 6
- 8. Карлос Сайнс "Макларен" - 4,5
- 9. Серхіо Перес "Рейсінг Пойнт" - 4
- 9. Естебан Окон "Рено" - 4
- 11. Александер Албон "Ред Булл" - 2
- 11. Ромен Грожан "Хаас" - 2
- 11. Кевін Магнуссен "Хаас" - 2
- 14. Ландо Норріс "Макларен" - 1,5
- 14. Ленс Стролла "Рейсінг Пойнт" - 1,5
- 16. П'єр Гаслі "Альфа Таурі" - 1
- 17. Данило Квят "Альфа Таурі" - 0,75
- 17. Ніколас Латіфі "Вільямз" - 0,75
- 17. Джордж Расселл "Вільямз" - 0,75
- 20. Антоніо Джовінацці "Альфа Ромео" - 0,5