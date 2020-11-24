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Опубліковано неофіційний рейтинг зарплат у Формулі-1

Льюїс Гамільтон і тут чемпіон.

Фото: формула-1

Портал TomorrowNewsF1 опублікував зведену таблицю цьогорічних доходів пілотів Формули-1.

Дані є неофіційними, оскільки подробиці доходів гонщиків тримають у таємниці. Усі відомості перебувають в архіві ради про визнання контрактів ФІА в Женеві.

З великим відривом у таблиці лідирує 7-разовий чемпіон світу, пілот "Мерседеса" Льюїс Гамільтон - €47 млн.

Друге-третє місця займають Себастьян Феттель ("Феррарі") і Даніель Ріккардо ("Рено") відповідно.

  • 1. Льюїс Гамільтон "Мерседес" - 47 млн євро
  • 2. Себастьян Феттель "Феррарі" - 35
  • 3. Даніель Ріккардо "Рено" - 20
  • 4. Макс Ферстаппен "Ред Булл" -16
  • 5. Валттері Боттас "Мерседес" - 9
  • 5. Шарль Леклер "Феррарі" - 9
  • 7. Кімі Райкконен "Альфа Ромео" - 6
  • 8. Карлос Сайнс "Макларен" - 4,5
  • 9. Серхіо Перес "Рейсінг Пойнт" - 4
  • 9. Естебан Окон "Рено" - 4
  • 11. Александер Албон "Ред Булл" - 2
  • 11. Ромен Грожан "Хаас" - 2
  • 11. Кевін Магнуссен "Хаас" - 2
  • 14. Ландо Норріс "Макларен" - 1,5
  • 14. Ленс Стролла "Рейсінг Пойнт" - 1,5
  • 16. П'єр Гаслі "Альфа Таурі" - 1
  • 17. Данило Квят "Альфа Таурі" - 0,75
  • 17. Ніколас Латіфі "Вільямз" - 0,75
  • 17. Джордж Расселл "Вільямз" - 0,75
  • 20. Антоніо Джовінацці "Альфа Ромео" - 0,5
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