Опубліковано неофіційний рейтинг зарплат у Формулі-1

Льюїс Гамільтон і тут чемпіон.

Фото: формула-1

Портал TomorrowNewsF1 опублікував зведену таблицю цьогорічних доходів пілотів Формули-1.

Дані є неофіційними, оскільки подробиці доходів гонщиків тримають у таємниці. Усі відомості перебувають в архіві ради про визнання контрактів ФІА в Женеві.

З великим відривом у таблиці лідирує 7-разовий чемпіон світу, пілот "Мерседеса" Льюїс Гамільтон - €47 млн.

Друге-третє місця займають Себастьян Феттель ("Феррарі") і Даніель Ріккардо ("Рено") відповідно.