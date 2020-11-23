Мессі не полетів з "Барселоною" в Київ на матч Ліги чемпіонів

Головний тренер "Барселони" Рональд Куман вирішив не брати з командою до Києва на матч Ліги чемпіонів проти "Динамо" свого капітана Ліонеля Мессі.

Також залишився в Каталонії хавбек Френкі Де Йонг. Наставник "Барси" вирішив дати їм відпочити.

Додамо, що "Барселона" перед цим поєдинком втратила через травми 4-х провідних гравців - Жерара Піке, Серхі Бускетса, Серхі Роберто і Усмана Дембеле. Правда, два останніх з командою до Києва полетіли.

"У першому матчі з "Динамо" була складна гра. Якщо ми не в кращій формі, то суперник може завдати нам неабияких проблем.

Ми вирішили не брати до Києва Мессі і Де Йонга і дати їм перепочити. У нас хороша ситуація в Лізі чемпіонів, тому вони можуть відпочити. Вони і так зіграли багато матчів", - цитує Кумана Marca.

"Дійсно, це хороший момент, щоб дати Мессі і Де Йонгу відпочинок. ФІФА потрібно задуматися про розклад матчів, тому що грати в такому ритмі - це безумство.

Що стосується Піке, то це дуже серйозна втрата для нас. Жерар - досвідчений центральний захисник, який віддав "Барселоні" багато років. Ми втратили важливого гравця. Сумна ситуація в першу чергу для нього, але також і для всіх нас", - зазначив голландський фахівець.

"Ми не задоволені останніми результатами, але це не применшує наших амбіцій. Завтра в нас інша гра, і ми повинні вийти з групи. В цілому нам необхідно поліпшити гру в обороні, а також ми повинні прагнути більшої ефективності в атаці", - додав наставник "Барси".

Нагадаємо, матч "Динамо" - "Барселона" відбудеться без глядачів завтра на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку о 22:00.