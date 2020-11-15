Льюїс Гамільтон став семиразовим чемпіоном світу Формули-1

Пілот команди "Мерседес" Льюїс Гамільтон став переможцем 14-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 - Гран-прі Туреччини.
Британець достроково завоював сьомий чемпіонський титул, повторивши досягнення Міхаеля Шумахера.
A class of their own #F1 pic.twitter.com/1M8PIme2Lo— Formula 1 (@F1) November 15, 2020
Це 10-а перемога Гамільтона в сезоні і 94-а в кар’єрі. Його партнер по команді та головний і єдиний конкурент в боротьбі за чемпіонський титул Валттері Боттас фінішував лише 14-м.
Слідом за Гамільтоном фінішував Серхіо Перес ("Рейсінг Пойнт"). Мексиканець повторив свій кращий результат в кар'єрі.
Третє місце посів 4-разовий чемпіон світу Себастьян Феттель ("Феррарі").
🏁 How they crossed the line in Istanbul! 🏁#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/FSwCI5HEnu— Formula 1 (@F1) November 15, 2020
Unstoppable 🏆#TurkishGP 🇹🇷 #F1 @LewisHamilton pic.twitter.com/3jE7W4cWQW— Formula 1 (@F1) November 15, 2020
Наступний 15-й етап чемпіонату – Гран-прі Бахрейну відбудеться 27-29 листопада.
Нагадаємо, кваліфікація 14-го етапу чемпіонату світу Формули-1 - Гран-прі Туреччини завершилася сенсаційною перемогою гонщика "Рейсінг Пойнт" Ленса Стролла. Канадець завоював свій перший поул в кар'єрі пілота Формули-1.