Льюїс Гамільтон став семиразовим чемпіоном світу Формули-1

Пілот команди "Мерседес" Льюїс Гамільтон став переможцем 14-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 - Гран-прі Туреччини.

Британець достроково завоював сьомий чемпіонський титул, повторивши досягнення Міхаеля Шумахера.

Це 10-а перемога Гамільтона в сезоні і 94-а в кар’єрі. Його партнер по команді та головний і єдиний конкурент в боротьбі за чемпіонський титул Валттері Боттас фінішував лише 14-м.

Слідом за Гамільтоном фінішував Серхіо Перес ("Рейсінг Пойнт"). Мексиканець повторив свій кращий результат в кар'єрі.

Третє місце посів 4-разовий чемпіон світу Себастьян Феттель ("Феррарі").

Наступний 15-й етап чемпіонату – Гран-прі Бахрейну відбудеться 27-29 листопада.

Нагадаємо, кваліфікація 14-го етапу чемпіонату світу Формули-1 - Гран-прі Туреччини завершилася сенсаційною перемогою гонщика "Рейсінг Пойнт" Ленса Стролла. Канадець завоював свій перший поул в кар'єрі пілота Формули-1.