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У матчі між чемпіонами Європи та чемпіонами світу Ліга націй отримала нового переможця турніру

Франція позбавила Португалію можливості повторити успіх першого розіграшу Ліги націй.

У матчі між чемпіонами Європи та чемпіонами світу Ліга націй отримала нового переможця турніру
Розчарування Роналду
Фото: EPA/UPG

Португалія не може обіграти Францію на своєму полі останні 74 роки, і ця сумна для діючих чемпіонів Європи традиція, після матчу Ліги націй в Лісабоні, продовжується на невизначений термін.

Португальців в першому таймі на поле, по суті, не було. І це незважаючи на те, що в складі Seleсаo das Quinas з перших хвилин на поле вийшли і Кріштіану Роналду, і Жоао Фелікс, і Бруну Фернандеш, і Бернардо Сілва.

У свою чергу, французи могли поховати інтригу в матчі ще до перерви. Однак реалізувати свою ігрову перевагу гості змогли лише на початку другого тайму, відзначився Нгола Канті - 0:1.

Після пропущеного гола вже більше атакували чемпіони Європи. Але по-справжньому голкіпер гостей Уго Льоріс блискуче себе проявив лише одного разу, на 75-й хвилині, коли витягнув м'яч з верхнього кута воріт після удару з-за меж штрафного Жоау Моутіньо.

У підсумку гості зберегли переможний рахунок і достроково здобули собі путівку в фінальну стадію Ліги націй. А це означає, що Португалія, яка є першим і, поки ще чинним володарем трофея, позбавляється можливості захистити титул.

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