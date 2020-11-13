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Завтрашній матч Ліги націй України з Німеччиною можуть скасувати

Поєдинок повинен пройти в Лейпцигу.

Завтрашній матч Ліги націй України з Німеччиною можуть скасувати
Андрій Шевченко
Фото: EPA/UPG

Поєдинок Ліги націй між збірними Німеччини і України, який повинен відбутись завтра в Лейпцигу, опинився під загрозою зриву через коронавірус.

Про це заявив головний тренер Андрій Шевченко під час передматчевої пресконференції.

"Чи скасують матч? Я не знаю. Нас поставили до відома про те, що ми повинні пройти ще одні тести завтра. Чекаємо повної інформації, УЄФА буде приймати рішення, служби, які за це відповідають, німецький уряд, напевно. У команди є вогнище - 4 гравці і 1 представник групи ", - зізнався Шевченко.

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