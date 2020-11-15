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Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)

Наша збірна втратила шанси посісти перше місце в своїй групі.

Україна програла Німеччині матч Ліги націй і втратила шанси вийти в плей-офф (оновлено)
Збірна України
Фото: EPA/UPG

У Лейпцигу на "Ред Булл Арена" збірна України провела свій передостанній матч на груповій стадії Ліги націй. Суперником виступала збірна Німеччини.

Матч завершився перемогою господарів - 3:1.

З перших хвилин підопічні Андрія Шевченка потрапили під пресинг Бундестім, але успішно його подолали. А на 12-й хвилині Роман Яремчук розрядив з меж штрафного свою гармату і відкрив рахунок не тільки в матчі, але і свій особовий рахунок в цьому турнірі - 0:1.

Надалі наша команда досить впевнено контролювала хід матчу, але лише до того моменту, коли на 23-й хвилини невдалі дії Олександра Зінченка в центрі поля не розігнали контратаку німців.

Зіграла баварська зв'язка Леон Горецька - Лерой Сане і останній майстерно пробив у нижній кут воріт Андрія П'ятова.

Через 10 хвилин неприємність для збірної України знову прийшла з правого флангу атаки господарів, де знову вдало зіграв Горецька, на цей раз оформивший асист на Тімо Вернера - 2:1.

До перерви рахунок не змінився.

На 51-й хвилині Зінченко випала нагода виправити свою помилку першого тайму, але після удару гравця "Манчестера Сіті" м'яч, після невеликого рикошету, потрапив у штангу.

А на 64-й хвилині Вернер оформив дубль - 3:1.

Лише після цього епізоду підопічні Йоахима Льова дещо знизили оберти і дозволили українцям створити кілька гольових моментів - знову двічі за господарів зіграв каркас воріт після ударів Марлоса і Джуніора Мораеса.

Поразка в Лейпцигу опустила збірну України на 3-е місце в турнірній таблиці группи А4.

Варто відзначити, що Бундестім не програвала в Лейпцигу 108 років поспіль.

Збірна Німеччини провела в Лейпцигу 12 матчів, 11 з яких виграла і поступилася лише раз - в далекому 1912-му році Нідерландам (2:3) в товариській грі.

У паралельному матчі Швейцарія та Іспанія не виявили переможця - 1:1.

Доля нашої збірної у вищому дивізіоні турніру вирішиться в останньому турі, коли 17 листопада підопічні Шевченка на виїзді зіграють проти збірної Швейцарії. Нашій збірній не можна програвати.

А переможець группи визначиться у очному протистоянні Німеччини і Іспаніїї. Німців влаштовує нічія.

Оновлення.

Танго у двох -Руслан Малиновський і Лерой Сане
Фото: EPA/UPG
Танго у двох -Руслан Малиновський і Лерой Сане
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

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