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Мбаппе виставив ПСЖ єдину умову при лонгіруванні контракту

Кіліан готовий укласти новий контракт з ПСЖ

Мбаппе виставив ПСЖ єдину умову при лонгіруванні контракту
Кіліан Мбаппе
Фото: ESPN

Зоряний форвард "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе готовий підписати новий контракт з клубом при виконанні певних умов.

21-річний чемпіон світу-2018 наполягає на включенні до нової угоди пункту про фіксовану суму клаусули, повідомляє AS. Якщо такий пункт з'явиться в контракті, то сума відступних буде наближена до € 222 млн.

Відзначається, що Мбаппе вже відхилив три пропозиції чемпіонів Франції і розглядає можливість переходу в іншу команду майбутнім літом.

Мбаппе підписав постійний контракт з ПСЖ в 2018 році. Паризькому клубу довелося заплатити "Монако" € 180 млн.

Чинний контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до літа 2022 року.

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