Мбаппе виставив ПСЖ єдину умову при лонгіруванні контракту

Зоряний форвард "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе готовий підписати новий контракт з клубом при виконанні певних умов.

21-річний чемпіон світу-2018 наполягає на включенні до нової угоди пункту про фіксовану суму клаусули, повідомляє AS. Якщо такий пункт з'явиться в контракті, то сума відступних буде наближена до € 222 млн.

Відзначається, що Мбаппе вже відхилив три пропозиції чемпіонів Франції і розглядає можливість переходу в іншу команду майбутнім літом.

Мбаппе підписав постійний контракт з ПСЖ в 2018 році. Паризькому клубу довелося заплатити "Монако" € 180 млн.

Чинний контракт Мбаппе з ПСЖ розрахований до літа 2022 року.