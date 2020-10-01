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Неймар став найбільшим неплатником податків в Іспанії

У податкових служб Іспанії великі претензії до бразильця.

Неймар став найбільшим неплатником податків в Іспанії
Неймар
Фото: EPA/UPG

Ексфутболіст "Барселони" Неймар, який виступає за "Парі Сен-Жермен", посідає перше місце в списку найбільших неплатників податків в Іспанії, повідомляє Abc.es.

Його борг перед податковими службами становить €34,6 млн. У списку футболіст обійшов бізнесмена Агапіто Гарсіа Санчеса з боргом €15,9 млн.

У 2019-му іспанські податківці запідозрили Неймара у фінансових махінаціях. На їхню думку, Неймар міг навмисно приховати частину доходів під час продовження контракту з "Барселоною" і подальшого переходу у французький клуб 2017 року.

Нагадаємо, Неймар виступав у "Барселоні" чотири роки.

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