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Україну на домашньому Євро представлять 11 українських гімнасток

Європейська першість з гімнастики стане найбільшою спортивною подією 2020 року.

Україну на домашньому Євро представлять 11 українських гімнасток

До складу Національної збірної України з художньої гімнастики, яка представлятиме Україну на 36-му Чемпіонаті Європи, увійшли 11 найкращих гімнасток. Про це повідомили представники української збірної на пресконференції 23 листопада у Києві.

На Чемпіонаті Європи, у якому візьмуть півтори сотні гімнасток з 23 країн-учасниць, буде розіграно 8 комплектів нагород. Як зазначають організатори, європейська першість з гімнастики стане найбільшою спортивною подією 2020 року.

В індивідуальних вправах національну збірну України представлятимуть Вікторія Онопрієнко та Єва Мелещук, у групових вправах – Анастасія Возняк, Валерія Юзьвяк, Діана Баєва, Марія Височанська та Маріола Боднарчук.

Також представляти на змаганнях українську художню гімнастику в індивідуальних дисциплінах будуть юніорки Меланія Тур, Каріна Сидорак, Поліна Городнича та Поліна Каріка.

За словами головної тренерки та віце-президентки Української федерації гімнастики Ірини Дерюгіної, сьогодні гімнастика бореться за своє існування в світі, а пандемія серйозно вплинула на гімнасток психологічно.

«Дівчатам було важко сприйняти відміну багатьох турнірів, в тому числі Олімпіади, проте проведення домашнього Чемпіонату Європи – це вже великий успіх. Не дивлячись на те, що перенесли Олімпіаду і скасували всі змагання, ми намагалися зробити все можливе, щоб підготувати нашу команду. І робимо все можливе, щоб провести турнір на належному рівні. Кубок України і Кубок Дерюгіної теж проводились без глядачів, але дітям було дуже приємно виступати. Вони виходили і отримували задоволення. Цей турнір стане великим святом, який залишиться в душі та серці кожного з нас» , – зазначила Дерюгіна.

Як переконаний президент Європейської гімнастики Фарид Гаїбов, Україні вдасться гідно провести цьогорічну європейську першість. Він подякував Ірині Дерюгіній, зазначивши, що вона для підготовки чемпіонату зробила «все можливе і неможливе».

«Вчора ми оглянули зал – все підготовлено на вищому рівні і відповідає стандартам. Цього року пандемія торкнулася всіх і спорт не виключення. Ми вимушено перенесли декілька великих турнірів, але все ж в цьому році у нас буде три Чемпіонати Європи з гімнастики, один з яких – з художньої. І перший чемпіонат відбудеться саме у вашій прекрасній країні. Щороку із задоволенням художня гімнастика приїжджає в це прекрасне місто, тому що тут проводиться Кубок Дерюгіної» , – підсумував Гаїбов.

Як повідомлялось, останнього разу київський Палац Спорту приймав континентальну першість з художньої гімнастики у 2004 році. Це був ювілейний 20-й Чемпіонат Європи.  У 2013 році Україна провела Чемпіонат світу з художньої гімнастики. 

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