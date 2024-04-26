НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи

Ділянки справді оформлювали на учасників АТО, які мали право на безоплатну землю, але умовою оформлення була згода передати її на користь агрохолдингу, в інтересах якого діяли члени злочинного угруповання.

Національне антикорупційне бюро відкинуло аргументи підозрюваного в привласненні державної землі міністра агрополітики Миколи Сольського щодо передачі її ветеранам АТО.

В пресслужбі Бюро заявили, що це не відповідає дійсності. Ділянки справді оформлювали на учасників АТО, які мали право на безоплатну землю, але умовою оформлення була згода передати її на користь агрохолдингу, в інтересах якого діяли члени злочинного угруповання.

Фото: НАБУ Зразок заяви про намір передати землю агропідприємству

В оприлюдненому НАБУ відео зафіксовані розмови між учасниками схеми, зокрема нинішнім заступником Сольського Марікяіном Дмитрасевичем. За даними слідства, в 2017 році польський, який тоді був власником сільськогосподарських фірм, вирішив заволодіти землею в інтересах приватного агрохолдингу.

Фото: НАБУ

Сольського вважають співорганізатором схеми разом із тодішнім головою Держгеокадастру і керівником агрохолдингу.

Фото: НАБУ

Схему реалізували в декілька етапів. Довірена особа Сольського, його нинішній заступник, регулярно звітував про розгляд справ у суді, які могли зірвати оборудку.

Через підконтрольних посадовців сумського відділення Держгеокадастру землю передали заздалегідь визначеним людям. Ці люди підписували договір про те, що передадуть цю землю агрохолдингу, ще до моменту її отримання.

Однак в одному випадку реєстратор видав витяг про державну реєстрацію права власності на землю безпосередньо одному з власників, що означало втрату контролю над реалізацією схеми. Учасники схеми запідозрили, що "якась падлюка" чинить перепони схемі. Цю людину вирішили вирахувати.

Фото: НАБУ

Фото: НАБУ

Справа Сольського

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 млн. Сам він провину не визнає.

Підозрюваний стверджує, що справа стосується 2017 року, коли він ще не був міністром, і стосується суперечки між держпідприємствами й ветеранами АТО.

Версія обвинувачення ж каже, що Сольський та інші учасники схеми схеми знищили документи, на підставі яких два держпідприємства в Сумській області мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Аби унеможливити передачу землі стороннім особам її включили до переліку на аукціон з права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено. Потім завдяки підконтрольним посадовцям обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання. Оборудка діяла з 2017 по 2021 рік.

Через два дні після оголошення підозри Сольський подав у відставку. Заяву має розглянути парламент.

Окрім Сольського, підозру отримав і його заступник. Маркіян Дмитрасевич наразі перебуває за кордоном – за версією міністерства, у відрядженні. Також підозри отримали ще десять людей:

колишній голова Держгеокадастру України

керівник Держгеокадастру в Сумській області

двом кураторам органів Держгеокадастру

службовим особам Держгеокадастру Сумської області

директору аграрного холодингу

іншим особам, які сприяли вчиненню злочину.

Кваліфікація: ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

26 квітня ВАКС помістив Сольського під арешт із можливістю застави в 75 млн гривень.