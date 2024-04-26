Суд арештував міністра агрополітики Сольського. Він може вийти під заставу в 75 млн гривень

Посадовця обвинувачують у незаконному заволодінні державною землею в період 2017-2021 років.

Вищий антикорсуд відправив міністра агрополітики Миколу Сольського під варту з можливістю внесення застави в 75 млн гривень. Про це пише "Суспільне". Прокурор просив для підозрюваного заставу в 200 мільйонів, додає Центр протидії корупції.

Міністра підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 млн. Сам він провину не визнає.

Підозрюваний стверджує, що справа стосується 2017 року, коли він ще не був міністром, і стосується суперечки між держпідприємствами й ветеранами АТО. Суперечка, за словами міністра, стосується землі, яку ветеранам надали в володіння.

Версія обвинувачення ж каже, що Сольський та інші учасники схеми схеми знищили документи, на підставі яких два держпідприємства в Сумській області мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок. Аби унеможливити передачу землі стороннім особам її включили до переліку на аукціон з права оренди, однак жодних торгів так і не було проведено. Потім завдяки підконтрольним посадовцям обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання. Оборудка діяла з 2017 по 2021 рік.

Через два дні після оголошення підозри Сольський подав у відставку. Заяву має розглянути парламент.

Окрім Сольського, підозру отримав і його заступник. Маркіян Дмитрасевич наразі перебуває за кордоном – за версією міністерства, у відрядженні.

Микола Сольський

Уродженець Львівської області, здобув освіту в Львівському національному університеті ім. Івана Франка на юридичному факультеті за спеціальністю "Правознавство".

З липня 1999 по серпень 1999 працював перекладачем Спільного українсько-канадського підприємства "Еміграційний міст".

З березня 2000 по січень 2003 працював юрисконсультом в різних компаніях. З 2003 до 2014 був гендиректором ТОВ "Юридична фірма «Сольський, Процик та Партнери»".

Сольський з 2007 року був співзасновником Українського Аграрного Холдингу. Згодом став засновником семи та бенефіціаром десяти агропідприємств.

З березня 2014 по березень 2019 – заступник виконавчого директора цієї ТОВ. З березня по серпень 2019 – юрист АО "Процик та Партнери".

21 липня 2019 року був обраний народним депутатом України.

29 серпня 2019 року обраний Головою Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики у Верховній Раді України IX скликання.

24 березня 2022 призначений на посаду міністра аграрної політики та продовольства України.