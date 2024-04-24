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Американська допомога встигне дійти до російського наступу, - "Про війну"

Головні сили ворога акумулюються на Схід.

Американська допомога встигне дійти до російського наступу, - "Про війну"
Андрій Коваленко і Дмитро «Дипломат»

Американська допомога серйозно допоможе Силам оборони України відбити російський наступ, який має розпочатися в травні-червні цього року.

Про це йшла мова у 17-му випуску подкасту «Про війну» - спільного проєкту Центру протидії дезінформації РНБО та «Укрінформу».

Зокрема, керівник ЦПД лейтенант Андрій Коваленко зазначив, що інформацію про наступ росіян в травні-червні, про що раніше говорили учасники подкасту «Про війну» підтвердив і очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

«Наступ почнеться в травні-червні. Звісно, він буде на сході відбуватися, тому що ресурсів з півночі у них немає, хоч вони там і створили угруповання військ у Бєлгороді на 40 з чимось тисяч, але це угруповання військ, для того, щоб сковувати наші сили, воно не здатне наступати», - зазначив Андрій Коваленко.

На південь, за його словами, росіяни також «підтягують певні артилерійські бригади для того, щоб робити вигляд що на Півдні вони підуть Кринки активно відбивати. Це теж своєрідний тактичний хід».

«Головні сили акумулюються на Схід – техніка, озброєння, жива сила. І логістично у нас чеські боєприпаси мають надійти влітку, допомога США у нас - це літо. Тобто ми входимо в ситуацію, коли росіяни починають наступ, а у нас є чим оборонятися. І великі сподівання на F-16, звісно, тому що лише Patriot`ами авіацію з КАБами відігнати важко», - зазначив керівник ЦПД.

У свою чергу офіцер управління 12 бригади «Азов» НГУ Дмитро «Дипломат» наголосив, що до рішення схвалити військову допомогу Україні США підштовхнули атаки Ірану на Ізраїль.

«Я думаю, що США пришвидшили і змінили десь свою думку радикально, тому що нещодавні події в Ізраїлі показали всьому світові і США російський слід атак Ірану на Ізраїль. Це було в зв’язці, росіяни допомогли Ірану це здійснити. Це не сподобалось звичайно США, оскільки вони союзники з Ізраїлем. Тому дякуємо, зокрема, за те, що ви, росіяни, інколи робите такі речі, які нам допомагають. Не було б цієї атаки, я думаю ще б могли і далі потягнути з допомогою», - заявив «Дипломат».

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав ухвалений закон про допомогу Україні.

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