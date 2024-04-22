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Буданов: на нас чекає важка ситуація з середини травня, але не катастрофічна

Керівник ГУР вважає, що наразі немає підстав вірити в стратегічний програш України. 

Буданов: на нас чекає важка ситуація з середини травня, але не катастрофічна
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
Фото: надано пресслужбою

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Україна у розв'язаній Росію війні не програє. Хоч і визнає, що наразі прогнози вже не такі оптимістичні, як були, але впевнений, що "в останній момент щось придумаємо". Про це він сказав в інтерв'ю "BBC Україна"

Буданов переконаний, що "немає підстав для того, щоб вірити в стратегічний програш України". За його словами, є підстави вважати, що будуть зміни на краще. 

"Так, є проблеми на фронті, але треба теж відверто казати – ці ж проблеми не сьогодні з'явилися, і не місяць тому, і навіть не три місяці тому. Це системна проблема, з якою ми стикнулися. І разом з тим треба пам'ятати, що Україна все ще існує", – сказав він.

Реальним успіхом росіян керівник ГУР назвав взяття ними Авдіївки. Щодо ударів окупантів по енергетиці він сказав, що і в нас є "позитивні практичні удари по їхніх об'єктах". 

"Це все урівнювання. Розумієте, вони щось десь роблять, ми десь робимо свій крок. Одні більш успішні, інші менш успішні. Питання війни вирішують не удари – а, як і в стародавні часи, поки людина з прапором не зайде на територію – нічого не зміниться. Хоч ти мільйон дронів туди відправ, хоч сто тисяч артилерійських снарядів туди поклади – допоки людина не зайде, нічого не буде", – сказав він. 

Водночас Буданов визнає, що на Україну чекає досить важка ситуація найближчим часом. 

"Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", – сказав він.

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