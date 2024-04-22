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ППО вночі знищила 5 із 7 "шахедів", – Повітряні сили

Окупанти атакували також трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400.

ППО вночі знищила 5 із 7 "шахедів", – Повітряні сили
Українські військові
Фото: Генштаб

Українські захисники неба в ніч на 22 квітня знищили 5 із 7 запущених окупантами БпЛА типу "Shahed-131/136". Також вранці вдалося ліквідувати БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі безпілотники збито на Одещині.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Шахеди" російська армія запускала по території України із мису Чауда, що в Криму.

Також окупанти атакували трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини.

"В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7.00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"", – йдеться у повідомленні ПсУ. 

Кількість збитих БПЛА
Фото: Повітряні сили України
Кількість збитих БПЛА

В ніч на 19 квітня російська армія атакувала Одеську область ракетами і ударними безпілотниками. Ворог цілився по критичній інфраструктурі.  На щастя, люди не постраждали. 

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