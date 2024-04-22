ППО вночі знищила 5 із 7 "шахедів", – Повітряні сили

Українські захисники неба в ніч на 22 квітня знищили 5 із 7 запущених окупантами БпЛА типу "Shahed-131/136". Також вранці вдалося ліквідувати БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі безпілотники збито на Одещині.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Шахеди" російська армія запускала по території України із мису Чауда, що в Криму.

Також окупанти атакували трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із окупованої Донеччини.

"В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7.00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"", – йдеться у повідомленні ПсУ.

Фото: Повітряні сили України Кількість збитих БПЛА

В ніч на 19 квітня російська армія атакувала Одеську область ракетами і ударними безпілотниками. Ворог цілився по критичній інфраструктурі. На щастя, люди не постраждали.