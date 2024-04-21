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Сирський доповів Зеленському про найгарячіші напрямки фронту

Йшлося, зокрема, про Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а Купʼянський напрямок Харківщини.

Сирський доповів Зеленському про найгарячіші напрямки фронту
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який доповів про найгярячіші напрямки на фронті.

"Щойно була доповідь Головкома Сирського – про найбільш гарячі точки фронту. Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина – Купʼянський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі", – повідомив Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, у доповіді також йшлося про ураження цілей на окупованій території – реалізовані операції та підготовка запланованих. 

Президент зазначив, що російська армія повинна нести втрати щодня.

"І кожен такий день – російських втрат – наближає для нас такий потрібний мир", – додав глава держави.

Крім Сирського, Зеленський також провів розмову із міністром оборони Рустемом Умєровим, зокрема, про ППО.

"Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба – збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя", – сказав президент. 

  • За даними Генштабу, протягом доби зафіксовано 65 бойових зіткнень. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 20 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.
  • На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. 
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