Сирський доповів Зеленському про найгарячіші напрямки фронту

Йшлося, зокрема, про Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а Купʼянський напрямок Харківщини.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який доповів про найгярячіші напрямки на фронті.

"Щойно була доповідь Головкома Сирського – про найбільш гарячі точки фронту. Часів Яр та інші ключові напрямки на Донеччині: Покровський, Курахівський, а також Харківщина – Купʼянський напрямок. Наші позиції, наші результати. Я дякую кожному солдату, кожному командиру, усім нашим бойовим підрозділам, які дійсно влучні та стійкі", – повідомив Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, у доповіді також йшлося про ураження цілей на окупованій території – реалізовані операції та підготовка запланованих.

Президент зазначив, що російська армія повинна нести втрати щодня.

"І кожен такий день – російських втрат – наближає для нас такий потрібний мир", – додав глава держави.

Крім Сирського, Зеленський також провів розмову із міністром оборони Рустемом Умєровим, зокрема, про ППО.

"Ми робимо все можливе, контактуємо з усіма можливими партнерами, щоб збільшити захист неба – збільшити кількість та якість систем ППО в руках наших воїнів. Кожен лідер і кожна країна, які в цьому допомагають, є справжніми рятівниками життя", – сказав президент.