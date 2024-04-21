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Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані

Звільнений був оперативником Департаменту стратрозслідувань.

Оперативника департаменту Нацполіції звільнили після скандалу в ресторані
Віталій Манасян, оперативник Департаменту стратегічних розслідувань
Фото: Українська правда

З Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції звільнили оперативника Віталія Манасяна за декілька годин після скандалу в столичному ресторані, під час якого той не поділив столик із іншим відвідувачем, головою Комітету з розвитку інфраструктури Федерації роботодавців та бізнесменом Максимом Шкілем, а також хамив працівникам закладу. 

Про це повідомила Українська правда. 

21 квітня вранці у столичному кафе "Гудвайн" відбувся конфлікт між відвідувачами закладу. За словами Максима Шкіля, він заздалегідь замовив собі стіл, а коли прийшов у ресторан – йому повідомили, що за ним сидить інший чоловік, який після повідомлення про резерв столика почав ображати працівників закладу.

Шкіль додав, що чоловік йому погрожував, але потім все ж пішов. Також він зазначив, що то був працівник Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Манасян Віталій.

Пізніше виданню у Нацполіції підтвердили, що це дійсно був їхній співробітник. 

"Працівники відомства вивчили допис у соцмережах, поспілкувалися з адміністрацією закладу та свідками, після чого погодили з головою Нацполіції Іваном Вигівським звільнення оперуповноваженого", – йдеться у матеріалі. 

Крім того, керівник Департаменту стратегічних розслідувань Андрій Рубель зазначив, що співробітникам, які ганебною поведінкою паплюжать честь та високе звання офіцера, порушують етичні правила поведінки – не місце в поліції.

Нещодавно співробітниця Львівської митниці звільнилась після відео з цінами її одягу та аксесуарів. Після відео, на якому Дрига називає ціни свого вбрання, розпочата перевірка, у рамках якої жінку запросили для дачі пояснень до відділу з питань запобігання корупції.

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